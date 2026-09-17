SIX-Handel: SPI klettert zum Handelsstart

Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,34 Prozent aufwärts auf 19 623,20 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,400 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,288 Prozent stärker bei 19 613,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 557,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 612,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 623,20 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,487 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 181,31 Punkte. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 19 511,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,57 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 10,71 Prozent auf 0,02 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 3,64 Prozent auf 228,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 3,37 Prozent auf 221,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,72 Prozent auf 6,04 CHF) und DocMorris (+ 2,63 Prozent auf 10,54 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-11,21 Prozent auf 2,62 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,60 Prozent auf 46,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Kudelski (-4,55 Prozent auf 1,26 CHF) und Schweiter Technologies (-4,49 Prozent auf 340,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Rieter-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 324 562 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,365 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at