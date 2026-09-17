Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 17.09.2026 09:28:29

SIX-Handel: SPI klettert zum Handelsstart

SIX-Handel: SPI klettert zum Handelsstart

SPI-Handel am Donnerstagmorgen.

Um 09:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,34 Prozent aufwärts auf 19 623,20 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,400 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,288 Prozent stärker bei 19 613,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 557,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 612,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 623,20 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,487 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 181,31 Punkte. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 19 511,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 695,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,57 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 10,71 Prozent auf 0,02 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 3,64 Prozent auf 228,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 3,37 Prozent auf 221,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,72 Prozent auf 6,04 CHF) und DocMorris (+ 2,63 Prozent auf 10,54 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Rieter (-11,21 Prozent auf 2,62 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,60 Prozent auf 46,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Kudelski (-4,55 Prozent auf 1,26 CHF) und Schweiter Technologies (-4,49 Prozent auf 340,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Rieter-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 324 562 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 309,365 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -2,78% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,56 0,91% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 183,00 1,55% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,50 5,18% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,90 5,59% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,95 0,46% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,12 0,95% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 228,00 3,64% Groupe Minoteries SA
Helvetia Baloise Holding AG 237,20 5,14% Helvetia Baloise Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,35 3,85% Kudelski S.A. (I)
Rieter AG (N) 2,61 -15,26% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,20 -0,26% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,00 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 694,77 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen