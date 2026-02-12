SIX-Handel: SPI legt am Donnerstagnachmittag zu

Um 15:42 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 18 758,42 Punkte an. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,467 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,405 Prozent stärker bei 18 760,02 Punkten, nach 18 684,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 773,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 696,90 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,627 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der SPI mit 18 499,24 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 17 627,02 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.02.2025, den Wert von 16 877,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,83 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 773,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 9,49 Prozent auf 8,95 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 8,46 Prozent auf 16,16 CHF), Sandoz (+ 5,96 Prozent auf 66,46 CHF), Curatis (+ 5,94 Prozent auf 16,95 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Leonteq (-12,72 Prozent auf 12,76 CHF), Holcim (-6,27 Prozent auf 72,02 CHF), Logitech (-4,98 Prozent auf 68,26 CHF), Phoenix Mecano (-3,39 Prozent auf 428,00 CHF) und BACHEM (-3,15 Prozent auf 64,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 929 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,893 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at