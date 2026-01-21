SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent tiefer bei 18 121,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,389 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,325 Prozent auf 18 139,56 Punkte an der Kurstafel, nach 18 198,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 118,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 197,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SPI 18 088,46 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der SPI mit 17 360,58 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Stand von 16 154,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,663 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 075,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell PolyPeptide (+ 9,37 Prozent auf 32,10 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,17 Prozent auf 1,27 CHF), Komax (+ 3,83 Prozent auf 62,30 CHF), Barry Callebaut (+ 3,53 Prozent auf 1 291,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,25 Prozent auf 79,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Villars SA (-6,56 Prozent auf 570,00 CHF), DocMorris (-5,76 Prozent auf 5,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,51 Prozent auf 6,35 CHF), Cicor Technologies (-3,89 Prozent auf 123,50 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,80 Prozent auf 22,80 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 259 785 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,063 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

