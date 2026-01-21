Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Fokus 21.01.2026 12:27:27

SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Der SPI fällt am dritten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent tiefer bei 18 121,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,389 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,325 Prozent auf 18 139,56 Punkte an der Kurstafel, nach 18 198,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 18 118,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 197,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SPI 18 088,46 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wurde der SPI mit 17 360,58 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Stand von 16 154,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,663 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 075,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell PolyPeptide (+ 9,37 Prozent auf 32,10 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,17 Prozent auf 1,27 CHF), Komax (+ 3,83 Prozent auf 62,30 CHF), Barry Callebaut (+ 3,53 Prozent auf 1 291,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,25 Prozent auf 79,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Villars SA (-6,56 Prozent auf 570,00 CHF), DocMorris (-5,76 Prozent auf 5,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,51 Prozent auf 6,35 CHF), Cicor Technologies (-3,89 Prozent auf 123,50 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,80 Prozent auf 22,80 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 259 785 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,063 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banque Cantonale du Jura SA 82,00 1,23% Banque Cantonale du Jura SA
Barry Callebaut AG (N) 1 419,00 8,07% Barry Callebaut AG (N)
Cicor Technologies Ltd. 130,00 -0,38% Cicor Technologies Ltd.
DocMorris AG (ex Zur Rose) 6,44 3,62% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Evolva Holding AG 0,85 3,65% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,85 0,74% Highlight Event and Entertainment AG
Komax AG 66,60 -2,35% Komax AG
Kudelski S.A. (I) 1,28 1,19% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 1,44 6,96% MindMaze Therapeutics
Nestlé SA (Nestle) 78,90 -0,08% Nestlé SA (Nestle)
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 22,15 -4,11% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
PolyPeptide 30,40 -3,18% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 379,80 -0,84% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Villars SA 570,00 0,00% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 313,57 0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen