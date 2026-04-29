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Kursentwicklung im Fokus 29.04.2026 12:27:23

SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 18 462,20 Punkte an der SPI-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,341 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,267 Prozent stärker bei 18 587,49 Punkten, nach 18 537,94 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 441,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 597,92 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,706 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der SPI mit 17 552,21 Punkten berechnet. Der SPI stand vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 18 160,81 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Stand von 16 387,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ALSO (+ 6,93 Prozent auf 166,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,00 Prozent auf 105,00 CHF), UBS (+ 4,99 Prozent auf 34,94 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,72 Prozent auf 0,05 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Xlife Sciences (-4,11 Prozent auf 21,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,83 Prozent auf 21,08 CHF), GAM (-3,75 Prozent auf 0,08 CHF), Edisun Power Europe (-3,63 Prozent auf 69,00 CHF) und Idorsia (-3,30 Prozent auf 3,81 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 481 385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 284,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ALSO AG 175,00 -1,69% ALSO AG
Banque Cantonale du Jura SA 106,00 0,95% Banque Cantonale du Jura SA
Curatis AG 24,40 -1,61% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 72,00 0,00% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 1,04 -4,59% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,30 3,52% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,08 5,96% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,00 -2,44% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,00 2,36% Idorsia AG
Kuros (Kuros Biosciences) 22,06 -2,48% Kuros (Kuros Biosciences)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 355,60 1,37% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 37,49 1,63% UBS
Xlife Sciences AG 20,70 -2,36% Xlife Sciences AG

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