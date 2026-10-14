Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Index-Performance im Blick
|
14.10.2026 15:59:07
SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu
Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,25 Prozent höher bei 19 971,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,080 Prozent stärker bei 19 740,99 Punkten, nach 19 725,15 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 19 740,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 972,49 Zähler.
SPI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 538,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 147,46 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.
SPI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,16 Prozent auf 7,93 CHF), INTERROLL (+ 5,61 Prozent auf 1 468,00 CHF), Idorsia (+ 4,41 Prozent auf 4,21 CHF), Adval Tech (+ 4,39 Prozent auf 42,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,80 Prozent auf 0,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), Molecular Partners (-4,02 Prozent auf 3,10 CHF), Private Equity (-3,93 Prozent auf 58,60 CHF), Schlatter Industries (-3,81 Prozent auf 20,20 CHF) und SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 1,03 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 438 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 315,382 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|46,20
|0,87%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 203,00
|7,51%
|Curatis AG
|17,45
|-4,90%
|EvoNext Holdings AG
|2,60
|3,17%
|Idorsia AG
|4,50
|-0,49%
|INTERROLL AG
|1 530,00
|-0,65%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
|-1,92%
|Molecular Partners AG
|3,38
|3,05%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|8,78
|3,29%
|Private Equity Holding AG
|64,60
|4,19%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|415,20
|1,71%
|Schlatter Industries AG
|20,60
|-1,90%
|SHL Telemedicine
|1,07
|0,00%
|UBS
|42,35
|0,43%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|52,60
|-2,59%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 243,96
|1,44%
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