SIX-Handel: SPI legt am Nachmittag zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,25 Prozent höher bei 19 971,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,080 Prozent stärker bei 19 740,99 Punkten, nach 19 725,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 740,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 972,49 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 538,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 036,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 147,46 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 7,16 Prozent auf 7,93 CHF), INTERROLL (+ 5,61 Prozent auf 1 468,00 CHF), Idorsia (+ 4,41 Prozent auf 4,21 CHF), Adval Tech (+ 4,39 Prozent auf 42,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,80 Prozent auf 0,15 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), Molecular Partners (-4,02 Prozent auf 3,10 CHF), Private Equity (-3,93 Prozent auf 58,60 CHF), Schlatter Industries (-3,81 Prozent auf 20,20 CHF) und SHL Telemedicine (-3,30 Prozent auf 1,03 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 438 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 315,382 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at