SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,22 Prozent schwächer bei 18 553,95 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,393 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 18 581,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 595,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 514,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 583,98 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,502 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 920,48 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.10.2025, den Wert von 17 451,81 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 15 908,04 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,71 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 075,25 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Gurit (+ 2,70 Prozent auf 16,00 CHF), Cicor Technologies (+ 2,45 Prozent auf 125,50 CHF), APG SGA (+ 2,36 Prozent auf 217,00 CHF), Tecan (N) (+ 2,16 Prozent auf 151,60 CHF) und BACHEM (+ 1,92 Prozent auf 66,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-10,27 Prozent auf 0,66 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), Evolva (-5,88 Prozent auf 0,80 CHF), Zehnder A (-5,67 Prozent auf 81,50 CHF) und ams-OSRAM (-4,52 Prozent auf 8,13 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 919 609 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 302,081 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

