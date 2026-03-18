SIX-Handel SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Kaum verändert zeigt sich der SPI am Mittwoch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 18 005,00 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,055 Prozent auf 18 051,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,64 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 077,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 993,52 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,733 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der SPI einen Stand von 19 035,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der SPI bei 18 054,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 287,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,30 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Molecular Partners (+ 14,29 Prozent auf 3,60 CHF), Stadler Rail (+ 12,22 Prozent auf 20,20 CHF), Orell Fuessli (+ 7,22 Prozent auf 141,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,49 Prozent auf 24,60 CHF) und Komax (+ 5,10 Prozent auf 47,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-14,16 Prozent auf 0,04 CHF), Curatis (-10,46 Prozent auf 21,40 CHF), Logitech (-5,89 Prozent auf 71,28 CHF), Feintool International (-5,10 Prozent auf 9,30 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,74 Prozent auf 0,11 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 864 335 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,709 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI hat die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at