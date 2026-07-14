SIX-Handel SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,18 Prozent leichter bei 20 029,49 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,472 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,788 Prozent leichter bei 19 906,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 064,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 20 035,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 869,31 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 19 326,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der SPI mit 18 650,43 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, lag der SPI noch bei 16 629,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,80 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 6,23 Prozent auf 0,06 CHF), EFG International (+ 6,10 Prozent auf 18,08 CHF), EvoNext (+ 4,98 Prozent auf 2,11 CHF), Edisun Power Europe (+ 3,92 Prozent auf 69,00 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 3,25 Prozent auf 12,70 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), Addex Therapeutics (-6,98 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Avolta (ex Dufry) (-5,91 Prozent auf 48,60 CHF) und Schlatter Industries (-5,35 Prozent auf 17,70 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 145 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 292,607 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at