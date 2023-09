SIX-Handel SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag fällt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 14 247,60 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,898 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 14 261,04 Punkte an der Kurstafel, nach 14 253,02 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 244,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 261,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der SPI einen Wert von 14 538,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, lag der SPI bei 14 728,40 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 28.09.2022, einen Stand von 13 098,23 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Bei 15 314,62 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 616,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ObsEva (+ 21,36 Prozent auf 0,08 CHF), Molecular Partners (+ 3,90 Prozent auf 4,00 CHF), Sensirion (+ 1,69 Prozent auf 72,10 CHF), Ypsomed (+ 1,54 Prozent auf 263,00 CHF) und Komax (+ 1,49 Prozent auf 204,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Talenthouse (-40,00 Prozent auf 0,00 CHF), Achiko (-28,57 Prozent auf 0,00 CHF), Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), ams (-18,26 Prozent auf 4,24 CHF) und ASMALLWORLD (-8,16 Prozent auf 1,35 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 087 032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,717 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,01 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at