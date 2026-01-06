SIX-Handel: SPI legt zum Handelsstart zu

Der SPI hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,21 Prozent stärker bei 18 280,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,349 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,180 Prozent stärker bei 18 275,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 242,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 291,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 275,05 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 777,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, notierte der SPI bei 17 292,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, lag der SPI-Kurs bei 15 616,72 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 7,10 Prozent auf 1,66 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,90 Prozent auf 26,75 CHF), Idorsia (+ 3,08 Prozent auf 4,19 CHF), Montana Aerospace (+ 2,76 Prozent auf 31,70 CHF) und Tecan (N) (+ 2,41 Prozent auf 135,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ASMALLWORLD (-12,86 Prozent auf 0,61 CHF), SHL Telemedicine (-11,86 Prozent auf 1,04 CHF), StarragTornos (-5,52 Prozent auf 29,10 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,00 Prozent auf 6,65 CHF) und Evolva (-4,94 Prozent auf 0,77 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 351 201 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 287,635 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

