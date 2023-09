SIX-Handel SPI mittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,44 Prozent schwächer bei 14 495,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,951 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,570 Prozent leichter bei 14 476,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 559,26 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 508,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 448,61 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,14 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 22.08.2023, einen Wert von 14 345,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der SPI 14 713,46 Punkte auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 13 213,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,21 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 14,75 Prozent auf 0,35 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,12 Prozent auf 0,56 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,33 Prozent auf 2,17 CHF), ARYZTA (+ 2,77 Prozent auf 1,52 CHF) und Medmix (+ 2,16 Prozent auf 23,70 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil AIRESIS (-11,59 Prozent auf 0,61 CHF), Kinarus (-4,00 Prozent auf 0,00 CHF), Starrag Group (-3,85 Prozent auf 50,00 CHF), Medacta (-3,73 Prozent auf 118,80 CHF) und Schlatter Industries (-3,54 Prozent auf 21,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 026 814 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,190 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,02 erwartet. Varia US Properties lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent.

