SIX-Handel: SPI präsentiert sich fester

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 19 209,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,535 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,236 Prozent stärker bei 19 196,79 Punkten, nach 19 151,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 196,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 309,93 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,816 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, den Stand von 18 295,85 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 27.11.2025, bei 17 640,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, betrug der SPI-Kurs 17 110,23 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 19,49 Prozent auf 7,05 CHF), Gurit (+ 4,62 Prozent auf 27,15 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,58 Prozent auf 0,05 CHF), Curatis (+ 4,14 Prozent auf 18,85 CHF) und Feintool International (+ 4,08 Prozent auf 10,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-6,58 Prozent auf 3,69 CHF), Rieter (-5,75 Prozent auf 3,20 CHF), Kudelski (-4,22 Prozent auf 1,14 CHF), Georg Fischer (-3,42 Prozent auf 48,92 CHF) und Private Equity (-3,23 Prozent auf 60,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1 337 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 326,260 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

