SIX-Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich schloss der SPI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 18 205,85 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 2,389 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,325 Prozent schwächer bei 18 139,56 Punkten, nach 18 198,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 069,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 209,21 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,839 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SPI 18 088,46 Punkte auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 17 360,58 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 16 154,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,200 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 642,83 Punkten. 18 069,15 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Perrot Duval SA (+ 11,11 Prozent auf 50,00 CHF), PolyPeptide (+ 6,98 Prozent auf 31,40 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,83 Prozent auf 1,27 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,19 Prozent auf 81,00 CHF) und Komax (+ 4,67 Prozent auf 62,80 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Villars SA (-6,56 Prozent auf 570,00 CHF), Cicor Technologies (-5,84 Prozent auf 121,00 CHF), Varia US Properties (-4,69 Prozent auf 20,30 CHF), Orior (-4,52 Prozent auf 11,40 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,51 Prozent auf 6,35 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 437 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,063 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at