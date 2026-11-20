Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent leichter bei 20 677,83 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,636 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,127 Prozent schwächer bei 20 702,03 Punkten, nach 20 728,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 702,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 660,90 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 3,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der SPI bei 20 399,08 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 20 199,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der SPI mit 17 253,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 440,74 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit BioVersys (+ 9,33 Prozent auf 24,60 CHF), GAM (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF), PolyPeptide (+ 1,92 Prozent auf 42,50 CHF), Lindt (+ 1,58 Prozent auf 8 345,00 CHF) und Lindt (+ 1,54 Prozent auf 85 600,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen WISeQey (-7,48 Prozent auf 5,44 USD), ASMALLWORLD (-6,11 Prozent auf 1,23 CHF), VAT (-3,52 Prozent auf 505,00 CHF), Komax (-3,50 Prozent auf 66,20 CHF) und SHL Telemedicine (-3,33 Prozent auf 0,93 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 426 805 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 350,436 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at