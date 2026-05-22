SIX-Handel: SPI schlussendlich im Aufwind

Am Freitag notierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,42 Prozent stärker bei 19 052,12 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,404 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,422 Prozent auf 19 053,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 973,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 096,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 981,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 485,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 19 097,79 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 16 855,80 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 12,75 Prozent auf 23,00 CHF), Molecular Partners (+ 9,38 Prozent auf 3,15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 9,13 Prozent auf 5,26 CHF), Logitech (+ 6,23 Prozent auf 87,36 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,89 Prozent auf 0,05 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Julius Bär (-6,93 Prozent auf 63,38 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,12 Prozent auf 0,45 CHF), Gurit (-5,38 Prozent auf 36,90 CHF), Partners Group (-4,58 Prozent auf 858,80 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (-3,75 Prozent auf 359,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 788 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 289,680 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at