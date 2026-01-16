SIX-Handel SPI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,09 Prozent auf 18 577,44 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,393 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,073 Prozent tiefer bei 18 581,38 Punkten in den Handel, nach 18 595,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 581,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 560,78 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,629 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wies der SPI 17 920,48 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 451,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der SPI einen Wert von 15 908,04 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 075,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 1,66 Prozent auf 0,15 CHF), Phoenix Mecano (+ 1,63 Prozent auf 437,00 CHF), Zuger Kantonalbank (+ 1,30 Prozent auf 9 320,00 CHF), SKAN (+ 1,07 Prozent auf 56,90 CHF) und Kardex (+ 1,01 Prozent auf 301,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-10,27 Prozent auf 0,66 CHF), Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), GAM (-7,38 Prozent auf 0,14 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,13 Prozent auf 1,53 CHF) und Evolva (-5,88 Prozent auf 0,80 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 328 119 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 302,081 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at