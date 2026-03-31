MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Kursentwicklung im Fokus
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31.03.2026 15:59:01
SIX-Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,08 Prozent fester bei 17 863,88 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,270 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 762,17 Zählern und damit 0,504 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 673,08 Punkte).
Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 728,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 899,22 Punkten lag.
SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, einen Stand von 18 219,49 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der SPI auf 16 800,32 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,07 Prozent nach unten. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 19,35 Prozent auf 0,13 CHF), DocMorris (+ 10,59 Prozent auf 4,72 CHF), PolyPeptide (+ 5,24) Prozent auf 28,10 CHF), Idorsia (+ 5,12 Prozent auf 3,49 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,91 Prozent auf 2,92 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-35,94 Prozent auf 4,10 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,57 Prozent auf 0,32 CHF), GAM (-8,26 Prozent auf 0,10 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,75 Prozent auf 150,50 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 398 666 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 280,245 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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