SIX-Handel: SPI verbucht nachmittags Gewinne

Der SPI kommt am Dienstag nicht vom Fleck.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 20 874,60 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,652 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 789,85 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 867,74 Punkte).

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 20 757,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 944,65 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 19 397,24 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 20 208,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der SPI einen Wert von 16 982,87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,43 Prozent. Bei 20 944,65 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 35,24 Prozent auf 1,42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12,21 Prozent auf 533,00 CHF), Gurit (+ 5,44) Prozent auf 50,40 CHF), PolyPeptide (+ 5,08 Prozent auf 43,45 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 4,78 Prozent auf 4,82 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-10,87 Prozent auf 30,75 CHF), Curatis (-10,11 Prozent auf 16,90 CHF), GAM (-9,23 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-8,85 Prozent auf 0,02 CHF) und Molecular Partners (-7,55 Prozent auf 2,57 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 584 532 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358,019 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.at