SIX-Handel SPI verbucht schlussendlich Verluste

Letztendlich ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 18 681,02 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,226 Prozent auf 18 726,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 684,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 791,84 Punkte, das Tagestief hingegen 18 636,58 Zähler.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 0,668 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 589,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 18 763,25 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Wert von 16 769,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 10,78 Prozent auf 0,43 CHF), Schlatter Industries (+ 9,20 Prozent auf 19,00 CHF), EvoNext (+ 7,17 Prozent auf 1,27 CHF), Xlife Sciences (+ 6,47 Prozent auf 21,40 CHF) und ALSO (+ 6,36 Prozent auf 173,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-11,27 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-6,25 Prozent auf 0,05 CHF), Curatis (-5,83 Prozent auf 22,60 CHF), Holcim (-5,06 Prozent auf 72,40 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,01 Prozent auf 0,09 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 666 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 285,566 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at