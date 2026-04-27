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Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Kursverlauf 27.04.2026 09:29:12

SIX-Handel SPI verbucht zum Start Abschläge

SIX-Handel SPI verbucht zum Start Abschläge

Der SPI gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 18 590,53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,356 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 18 593,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 597,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 612,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 590,53 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der SPI-Kurs bei 17 552,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 295,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 210,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,91 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 8,94 Prozent auf 148,60 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,98 Prozent auf 0,32 CHF), Adval Tech (+ 4,49 Prozent auf 37,20 CHF), INFICON (+ 4,35 Prozent auf 144,00 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 3,08 Prozent auf 53,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-5,36 Prozent auf 47,70 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Private Equity (-4,47 Prozent auf 59,80 CHF), Evolva (-3,06 Prozent auf 0,95 CHF) und Zwahlen et Mayr SA (-2,72 Prozent auf 143,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 217 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 286,785 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 38,60 0,00% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,59 1,72% ASMALLWORLD AG
Autoneum AG 128,00 -1,54% Autoneum AG
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET 54,00 0,00% Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Cicor Technologies Ltd. 149,80 0,81% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 25,00 0,00% Curatis AG
Evolva Holding AG 1,01 -2,88% Evolva Holding AG
INFICON HOLDING AG 152,00 1,60% INFICON HOLDING AG
MindMaze Therapeutics 0,32 -1,24% MindMaze Therapeutics
Nestlé SA (Nestle) 87,57 -0,77% Nestlé SA (Nestle)
Private Equity Holding AG 66,50 0,00% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,00 -1,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,50 -4,55% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Zwahlen et Mayr SA 143,00 -2,72% Zwahlen et Mayr SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 575,05 -0,12%

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