Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Nachmittag.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,16 Prozent tiefer bei 21 013,11 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,687 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,018 Prozent tiefer bei 21 043,76 Punkten in den Handel, nach 21 047,65 Punkten am Vortag.

Bei 21 111,13 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 21 012,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 20 288,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 161,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der SPI bei 17 143,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 15,19 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 440,74 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 5,56 Prozent auf 0,95 CHF), Adecco SA (+ 3,89 Prozent auf 25,12 CHF), PolyPeptide (+ 3,73 Prozent auf 41,75 CHF), Ypsomed (+ 3,37 Prozent auf 436,00 CHF) und BACHEM (+ 2,92 Prozent auf 79,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-9,45 Prozent auf 0,05 CHF), Addex Therapeutics (-9,42 Prozent auf 0,03 CHF), Curatis (-5,00 Prozent auf 15,20 CHF), Molecular Partners (-4,26 Prozent auf 2,25 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,05 Prozent auf 0,13 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die GAM-Aktie aufweisen. 4 054 340 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 356,882 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at