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SPI aktuell 30.03.2026 12:27:07

SIX-Handel: SPI zeigt sich fester

SIX-Handel: SPI zeigt sich fester

Derzeit herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Am Montag klettert der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 17 558,59 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,263 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,234 Prozent auf 17 511,22 Punkte an der Kurstafel, nach 17 552,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 621,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 511,22 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SPI einen Wert von 18 219,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 17 096,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 3,75 Prozent ein. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 10,00 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,80 Prozent auf 0,12 CHF), Idorsia (+ 4,73 Prozent auf 3,21 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF) und Orior (+ 2,96 Prozent auf 11,14 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-37,50 Prozent auf 4,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), Kardex (-4,44 Prozent auf 237,00 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 780 925 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 279,574 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 -10,59% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 35,60 0,56% Adval Tech AG
ASMALLWORLD AG 0,64 -5,22% ASMALLWORLD AG
Evolva Holding AG 0,88 -6,60% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,70 0,75% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 3,49 5,63% Idorsia AG
Kardex AG 269,50 0,75% Kardex AG
Kudelski S.A. (I) 1,38 -0,36% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,11 -4,60% Leclanche (Leclanché SA)
Mobimo AG 408,50 0,74% Mobimo AG
Orior AG 12,00 4,17% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 351,20 0,57% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,09 3,81% SHL Telemedicine
Villars SA 570,00 -4,20% Villars SA

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