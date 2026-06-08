SIX-Handel SPI zeigt sich mittags schwächer

Der SPI zeigt sich am Mittag leichter.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 18 838,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,389 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,653 Prozent auf 18 802,88 Punkte an der Kurstafel, nach 18 926,39 Punkten am Vortag.

Bei 18 746,49 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 838,03 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der SPI bei 18 099,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 17 042,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,27 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Klingelnberg (+ 4,15 Prozent auf 12,55 CHF), Varia US Properties (+ 2,64 Prozent auf 13,60 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,62 Prozent auf 0,35 CHF), ASMALLWORLD (+ 2,56 Prozent auf 0,60 CHF) und Mikron (+ 2,37 Prozent auf 17,30 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kardex (-12,76 Prozent auf 229,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 4,50 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,70 Prozent auf 4,84 CHF), Sensirion (-4,93 Prozent auf 79,10 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,69 Prozent auf 16,24 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 167 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,725 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at