Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Index im Blick
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19.10.2026 15:58:48
SIX-Handel SPI zeigt sich nachmittags leichter
Am Montag sinkt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 20 209,38 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,395 Prozent schwächer bei 20 208,76 Punkten in den Handel, nach 20 288,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 233,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 167,52 Zählern.
SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 19 514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 20 156,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 361,83 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 8,13 Prozent auf 45,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,06 Prozent auf 1,05 CHF), ALSO (+ 5,38 Prozent auf 215,50 CHF), ams-OSRAM (+ 4,26 Prozent auf 18,59 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 2,73 Prozent auf 226,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil MindMaze Therapeutics (-4,61 Prozent auf 0,14 CHF), BioVersys (-3,94 Prozent auf 24,40 CHF), Xlife Sciences (-3,83 Prozent auf 9,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF) und Varia US Properties (-3,33 Prozent auf 11,60 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 598 887 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 330,912 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Xlife Sciences AG
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|46,60
|3,56%
|ALSO AG
|233,00
|6,64%
|ams-OSRAM AG
|20,00
|6,38%
|ASMALLWORLD AG
|1,04
|7,77%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 241,00
|0,57%
|BioVersys
|24,80
|-2,36%
|Curatis AG
|17,10
|0,59%
|EvoNext Holdings AG
|2,56
|-2,29%
|Groupe Minoteries SA
|228,00
|3,64%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,46
|-8,23%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
|-3,31%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|416,60
|1,07%
|UBS
|41,98
|-0,83%
|Varia US Properties
|11,95
|-0,42%
|Xlife Sciences AG
|9,10
|-3,19%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 271,23
|-0,09%
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