SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsende leichter

Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 20 068,91 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,483 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,267 Prozent leichter bei 20 056,62 Punkten, nach 20 110,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19 894,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 068,91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,281 Prozent nach oben. Der SPI wies vor einem Monat, am 16.06.2026, einen Wert von 19 408,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 514,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, stand der SPI bei 16 604,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 9,01 Prozent auf 6,05 CHF), Adecco SA (+ 8,84 Prozent auf 19,34 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,02 Prozent auf 0,61 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,00 Prozent auf 0,04 CHF) und EvoNext (+ 6,54 Prozent auf 2,28 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Perrot Duval SA (-9,13 Prozent auf 46,80 CHF), Partners Group (-6,00 Prozent auf 677,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), Gurit (-4,64 Prozent auf 34,90 CHF) und Autoneum (-4,56 Prozent auf 108,80 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 831 470 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 287,297 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at