SIX-Handel: SPI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag klettert der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 18 265,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,386 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,421 Prozent auf 18 265,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 188,61 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 265,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 259,99 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 186,12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 295,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der SPI einen Wert von 16 498,18 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,127 Prozent zu. Bei 18 642,83 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 18 069,15 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 7,14 Prozent auf 0,05 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,63 Prozent auf 2,15 CHF), BB Biotech (+ 2,36 Prozent auf 47,75 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,34 Prozent auf 27,08 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1,72 Prozent auf 236,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF), Schlatter Industries (-4,08 Prozent auf 18,80 CHF), Kudelski (-3,28 Prozent auf 1,18 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,88 Prozent auf 20,20 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,44 Prozent auf 0,14 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 251 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,550 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

