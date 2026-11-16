SIX-Handel: SPI zum Ende des Montagshandels stärker

Am Montag gewann der SPI via SIX zum Handelsende 0,42 Prozent auf 21 346,00 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,674 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 21 327,57 Punkte an der Kurstafel, nach 21 257,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 21 310,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21 440,74 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der SPI mit 20 288,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SPI 20 310,57 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 17 391,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,01 Prozent aufwärts. 21 440,74 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 20,93 Prozent auf 5,20 CHF), ASMALLWORLD (+ 10,62 Prozent auf 1,25 CHF), Villars SA (+ 3,45 Prozent auf 600,00 CHF), Medartis (+ 2,94 Prozent auf 112,20 CHF) und Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-9,31 Prozent auf 0,92 CHF), Addex Therapeutics (-8,07 Prozent auf 0,03 CHF), Molecular Partners (-6,67 Prozent auf 2,24 CHF), Curatis (-5,94 Prozent auf 15,05 CHF) und Varia US Properties (-5,45 Prozent auf 10,40 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 565 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 354,679 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at