SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 18 613,52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,431 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,035 Prozent schwächer bei 18 612,00 Punkten, nach 18 618,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 612,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 621,92 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 2,21 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 18 242,25 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 17 084,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, betrug der SPI-Kurs 16 685,55 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Straumann (+ 4,64 Prozent auf 99,24 CHF), Logitech (+ 3,12 Prozent auf 72,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,75 Prozent auf 0,15 CHF), LEM (+ 2,48 Prozent auf 289,00 CHF) und Valiant (+ 2,29 Prozent auf 161,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 6,30 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF), Adval Tech (-4,82 Prozent auf 31,60 CHF), Kudelski (-4,47 Prozent auf 1,18 CHF) und Curatis (-2,96 Prozent auf 16,40 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 360 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 312,248 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at