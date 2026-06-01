Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|SPI-Entwicklung
|
01.06.2026 09:29:19
SIX-Handel SPI zum Handelsstart in Rot
Am Montag verliert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,53 Prozent auf 19 056,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,531 Prozent auf 19 056,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 157,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 074,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 056,08 Zählern.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 18 551,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 19 255,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 16 850,29 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 3,77 Prozent auf 20,90 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,60 CHF), DocMorris (+ 3,06 Prozent auf 7,25 CHF), Meier Tobler (+ 2,48 Prozent auf 31,05 CHF) und TX Group (+ 2,00 Prozent auf 132,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-6,15 Prozent auf 48,80 CHF), Perrot Duval SA (-5,29 Prozent auf 43,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,56 Prozent auf 20,58 CHF) und Feintool International (-3,35 Prozent auf 10,10 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 136 603 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 293,581 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
09:29
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
28.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert nachmittags (finanzen.at)
|
27.05.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Zürich: SPI fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
20.05.26
|SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|21,20
|-1,40%
|ASMALLWORLD AG
|0,60
|8,11%
|Curatis AG
|24,40
|-2,01%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|7,84
|2,08%
|EvoNext Holdings AG
|1,54
|3,36%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,40
|0,88%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|20,68
|-11,24%
|Meier Tobler
|32,80
|0,61%
|MindMaze Therapeutics
|0,41
|0,50%
|Perrot Duval SA
|43,20
|-4,85%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|356,60
|-2,89%
|SHL Telemedicine
|1,04
|-0,95%
|TX Group
|146,00
|2,82%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|57,00
|1,79%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 837,00
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.