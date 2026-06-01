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SPI-Entwicklung 01.06.2026 09:29:19

SIX-Handel SPI zum Handelsstart in Rot

SIX-Handel SPI zum Handelsstart in Rot

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Am Montag verliert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,53 Prozent auf 19 056,09 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,531 Prozent auf 19 056,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 157,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 074,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 056,08 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 18 551,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 19 255,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 16 850,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 3,77 Prozent auf 20,90 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,60 CHF), DocMorris (+ 3,06 Prozent auf 7,25 CHF), Meier Tobler (+ 2,48 Prozent auf 31,05 CHF) und TX Group (+ 2,00 Prozent auf 132,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-6,15 Prozent auf 48,80 CHF), Perrot Duval SA (-5,29 Prozent auf 43,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,56 Prozent auf 20,58 CHF) und Feintool International (-3,35 Prozent auf 10,10 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 136 603 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 293,581 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 21,20 -1,40% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,60 8,11% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 24,40 -2,01% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 7,84 2,08% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 1,54 3,36% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,40 0,88% Feintool International AG (N) (FIH)
Kuros (Kuros Biosciences) 20,68 -11,24% Kuros (Kuros Biosciences)
Meier Tobler 32,80 0,61% Meier Tobler
MindMaze Therapeutics 0,41 0,50% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 43,20 -4,85% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 356,60 -2,89% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,04 -0,95% SHL Telemedicine
TX Group 146,00 2,82% TX Group
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 57,00 1,79% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 18 837,00 -1,67%

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