SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Donnerstag legt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 13 899,02 Punkte zu. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,826 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,096 Prozent fester bei 13 908,18 Punkten, nach 13 894,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 899,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 912,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,131 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der SPI bei 14 134,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 629,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, lag der SPI noch bei 13 946,62 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2023 bereits um 1,03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), DocMorris (+ 3,16 Prozent auf 40,48 CHF), Comet (+ 2,70 Prozent auf 186,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,11 Prozent auf 31,95 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 2,06 Prozent auf 17,35 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Spexis (-31,08 Prozent auf 0,06 CHF), Talenthouse (-27,27 Prozent auf 0,00 CHF), ONE swiss bank (-10,34 Prozent auf 2,60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,66 Prozent auf 0,41 CHF) und IVF HARTMANN (-1,83 Prozent auf 107,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 534 582 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,650 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 8,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at