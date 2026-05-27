SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 09:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 19 185,03 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,421 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,402 Prozent höher bei 19 173,39 Punkten, nach 19 096,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 185,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 173,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,102 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 575,05 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Stand von 19 255,70 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 16 965,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Autoneum (+ 3,03 Prozent auf 122,40 CHF), SKAN (+ 2,83 Prozent auf 50,80 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 2,51 Prozent auf 204,00 CHF), Ypsomed (+ 2,26 Prozent auf 353,20 CHF) und Rieter (+ 2,12 Prozent auf 3,38 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Adval Tech (-9,50 Prozent auf 40,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), Schlatter Industries (-5,26 Prozent auf 18,00 CHF), Kudelski (-5,24 Prozent auf 1,18 CHF) und ASMALLWORLD (-4,17 Prozent auf 0,58 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die OC Oerlikon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 167 887 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 295,408 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at