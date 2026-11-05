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Kursentwicklung 05.11.2026 09:28:58

SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Beim SPI lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 21 230,07 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,639 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,355 Prozent auf 21 232,79 Punkte an der Kurstafel, nach 21 157,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21 232,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 21 223,89 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,40 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 456,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der SPI mit 20 475,73 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 084,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,38 Prozent aufwärts. Bei 21 232,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 4,93 Prozent auf 1,49 CHF), GAM (+ 4,24 Prozent auf 0,07 CHF), Clariant (+ 3,65 Prozent auf 10,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 3,31 Prozent auf 5,00 CHF) und Vetropack A (+ 3,09 Prozent auf 19,38 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen WISeQey (-9,47 Prozent auf 6,79 USD), lastminutecom (-5,00 Prozent auf 9,50 CHF), SHL Telemedicine (-4,72 Prozent auf 1,01 CHF), StarragTornos (-3,94 Prozent auf 34,10 CHF) und Curatis (-3,94 Prozent auf 17,05 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 427 962 Aktien gehandelt. Mit 346,223 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 0,44% ABB (Asea Brown Boveri)
ASMALLWORLD AG 1,39 -2,80% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 361,00 -3,48% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,36 -3,16% Bellevue AG
Clariant AG (N) 11,64 0,95% Clariant AG (N)
Curatis AG 16,75 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,56 -1,54% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 -1,69% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,45 9,00% Highlight Event and Entertainment AG
lastminute.com N.V. 10,40 0,00% lastminute.com N.V.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,20 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,01 -5,61% SHL Telemedicine
StarragTornos Holding 34,20 -0,29% StarragTornos Holding
Vetropack Holding AG Act nom -A- 21,20 1,68% Vetropack Holding AG Act nom -A-
WISeQey 6,78 3,99% WISeQey

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