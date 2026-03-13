SIX-Handel SPI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Der SPI setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,67 Prozent auf 17 800,89 Punkte nach unten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,379 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,346 Prozent auf 17 858,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 920,70 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 800,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 858,67 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,512 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 18 763,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der SPI auf 17 729,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, stand der SPI noch bei 16 983,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,42 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 4,53 Prozent auf 3,70 CHF), Adval Tech (+ 4,07 Prozent auf 35,80 CHF), BACHEM (+ 1,86 Prozent auf 60,30 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 1,73 Prozent auf 47,00 CHF) und Ypsomed (+ 1,25 Prozent auf 283,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-5,96 Prozent auf 0,82 CHF), PolyPeptide (-5,63 Prozent auf 25,15 CHF), Schlatter Industries (-5,41 Prozent auf 17,50 CHF), Edisun Power Europe (-4,94 Prozent auf 65,40 CHF) und SHL Telemedicine (-4,59 Prozent auf 1,04 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 255 682 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 288,195 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

