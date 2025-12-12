SIX-Handel: SPI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent höher bei 17 782,00 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,278 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 17 751,54 Punkte an der Kurstafel, nach 17 737,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 17 782,00 Punkte, das Tagestief hingegen 17 751,54 Zähler.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,048 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 627,02 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 16 945,18 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Wert von 15 616,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell UBS (+ 4,87 Prozent auf 35,12 CHF), Implenia (+ 1,90 Prozent auf 69,80 CHF), Medartis (+ 1,83 Prozent auf 89,10 CHF), Julius Bär (+ 1,82 Prozent auf 61,46 CHF) und BVZ (+ 1,82 Prozent auf 1 120,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Evolva (-8,98 Prozent auf 0,75 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,05 Prozent auf 0,15 CHF), Carlo Gavazzi (-5,46 Prozent auf 164,50 CHF), Curatis (-4,55 Prozent auf 11,55 CHF) und SHL Telemedicine (-4,29 Prozent auf 1,01 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 879 661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,052 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie weist mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at