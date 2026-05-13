SIX-Handel: SPI zum Start des Mittwochshandels freundlich

Der SPI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 18 637,45 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,353 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,385 Prozent auf 18 653,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 582,49 Punkten am Vortag.

Bei 18 637,45 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 655,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,433 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, stand der SPI noch bei 18 452,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der SPI mit 18 763,25 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 16 676,24 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,17 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell BELIMO (+ 3,88 Prozent auf 749,50 CHF), Zurich Insurance (+ 3,44 Prozent auf 559,60 CHF), Idorsia (+ 2,95 Prozent auf 4,40 CHF), Edisun Power Europe (+ 2,87 Prozent auf 71,80 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,66 Prozent auf 23,15 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Adval Tech (-9,55 Prozent auf 36,00 CHF), Medartis (-7,92 Prozent auf 68,60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,16 Prozent auf 0,09 CHF), Schlatter Industries (-5,95 Prozent auf 17,40 CHF) und Adecco SA (-4,92 Prozent auf 17,40 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 540 221 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 283,392 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at