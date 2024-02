Six Senses: Die Sinne erwecken in Crans-Montana

Bei einem Besuch im Six Senses in Crans-Montana werden die sechs Sinne wieder geweckt – Gäste können sich von den Ablenkungen des Lebens lösen, sagt Regional General Manager Europe Christian Gurtner zu finews.ch. Das Resort und Spa im Kanton Wallis hat eben neu geöffnet und kündigt bereits die nächste Ausbaustufe an. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel