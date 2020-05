Sixt-Aktie freundlich: Metzler rät zum Kauf

Gestützt von einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben sich Aktien von Sixt am Freitag gut gehalten.

In einem schwachen Gesamtmarkt verzeichneten die im Nebenwerteindex SDAX notierten Sixt -Stämme zuletzt bei 64,80 Euro ein Plus von 0,4 Prozent.

Analyst Stephan Bauer sieht laut einer am Freitag vorliegenden Studie Licht am Ende des Tunnels für den Autovermieter. Er begründete dies mit Reiseerleichterungen zahlreicher europäischer Länder. Er stufte die Titel von "Hold" auf "Buy" hoch und hob sein Kursziel von 53 auf 80 Euro an. Damit sieht er ein Kurspotenzial von derzeit mehr als 23 Prozent.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)