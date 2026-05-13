Sixt-Aktie im Plus: Gewinnsprung nach Verlust im Vorjahr

Eine robuste Nachfrage und der Flottenausbau haben beim Autovermieter Sixt für ein weiteres Rekordquartal gesorgt.

Bei einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich um gut 8 Prozent auf knapp 929 Millionen Euro erzielte das Unternehmen im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 2,1 Millionen Euro. Vor einem Jahr war im saisonal ohnehin schwächsten Jahresviertel noch ein Verlust von 17,6 Millionen Euro angefallen. An der Börse griffen Anleger bei den Aktien am Mittwoch zu.

Auch unter dem Strich erwirtschaftete Sixt ein Plus: Der Überschuss betrug 1,5 Millionen Euro nach einem Nettoverlust von 12,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Co-Konzernchef Alexander Sixt sprach laut Mitteilung vom Mittwoch von einem erneuten Umsatzrekord für ein erstes Quartal. Analysten hatten mit weniger Umsatz gerechnet. Den Jahresausblick bestätigte Sixt.

Damit steht für 2026 weiterhin ein Umsatz von 4,45 bis 4,60 Milliarden Euro im Plan, sowie eine Vorsteuerrendite im Bereich von 10 Prozent. "Wir wachsen weiter profitabel, weil unsere Strategie klar und konsequent ist: knappe, nachfrageorientierte Flotte, anhaltend starke Investitionen in Premium-Fahrzeuge, Marke, Netzwerk und Technologie", sagte Alexander Sixt.

Analyst Constantin Hesse von Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Reaktion von einem guten Start ins Jahr - und das in einem schwierigen Geschäftsumfeld. Die Fahrzeugflotte sei solide ausgelastet und die Preisentwicklung unterstütze die Profitabilität.

Der Kurs der im SDAX notierten Sixt-Aktien stieg am Vormittag um gut 5 Prozent auf 72,60 Euro, was einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex bedeutete. In den vergangenen zwölf Monaten gab der Kurs allerdings gegen den positiven Markttrend rund elf Prozent nach.

Sixt wieder im Vorwärtsgang - 200-Tage-Linie im Blick

Nach einer mehrtägigen Konsolidierung der Sixt-Aktien an der Marke von 70 Euro hat diese am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Die Sixt-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 6,3 Prozent höher bei 73,35 Euro. Damit liegen sie im Börsenjahr 2026 wieder im Plus.

Solide Quartalszahlen und eine laut der UBS vorsichtig optimistische Einschätzung der Marktentwicklung im weiteren Jahresverlauf verleihen der Sixt-Aktie Auftrieb. Analyst Zehua Jiang verwies auf das trotz Gegenwind von den Wechselkursen starke operative Geschäft. Das Zahlenwerk sei ein solider Meilenstein, er bleibe zuversichtlich mit Blick auf Sixt als der führende Autovermieter. Zudem verwies der Experte auf den leicht umformulierten Ausblick zur Marktentwicklung. Nach Ansicht von Jiang verdient die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mehr Anerkennung. Dementsprechend bekräftigte er die Kaufempfehlung.

In der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autovermieter auf sämtlichen Positionen besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Constantin Hesse von der US-Bank Jefferies. Und das trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds. Die Auslastung der Fahrzeugflotte und die Preise stützten die Umsätze und die Profitabilität.

Aus charttechnischer Sicht übersprang der Kurs am Mittwoch wieder die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend. Mit der 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend signalisiert, lauert unterdessen bei rund 74 Euro bereits der nächste Widerstand.

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PULLACH (dpa-AFX)