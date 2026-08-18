Sixt Aktie

Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 18.08.2026 11:08:38

Sixt-Aktie: Kaufempfehlung von Berenberg treibt Kurs nach oben

Sixt-Aktie: Kaufempfehlung von Berenberg treibt Kurs nach oben

Die Sixt-Aktie hat am Dienstag von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg profitiert.

Sie näherte sich mit zeitweise 75,65 Euro wieder ihrem am 13. August erreichten Zwischenhoch von 76,80 Euro an, das sie nach stärker als erwartet ausgefallener Quartalszahlen erreicht hatte. Rasch jedoch schmolz ein Teil der Gewinne wieder ab und es stand zuletzt noch ein Plus von 3,7 Prozent auf 74,05 Euro zu Buche. Für dem bisherigen Jahresverlauf bedeutet das aktuell ein Plus von 4,6 Prozent.

Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Aktie des Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und ihre Bewertung von "Hold" auf "Buy". Auch wenn das neue Anlageurteil kontraintuitiv erscheine, da Sixt wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Inflation von einer schwächeren Verbraucherstimmung betroffen sei, setzt die Expertin auf ein starkes Sommerreisegeschäft.

"Die Ausgaben für Reisen und Tourismus dürften weiterhin stärker wachsen als die Weltwirtschaft, da sich die Reiseausgaben in der Zeit nach der Pandemie vom Verbrauchervertrauen abgekoppelt haben", so die Expertin

Steilen rechnet zudem damit, dass Sixt mit Blick auf Risiken für die Restwerte der Flotte in Nordamerika einen fokussierten Ansatz verfolgen wird und erwartet obendrein durch den Dialog des Unternehmens mit den Investoren positive Kursimpulse.

Nach einem ersten Investoren-Update am 24. Juni werde Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres ein weiteres mit den Co-Vorstandschefs Alexander und Konstantin Sixt folgen, erklärte sie und erwartet, dass damit die Wahrnehmung von Sixt an den Finanzmärkten gestärkt werden dürfte.

/ck/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Sixt-Aktie gefragt: Autovermieter setzt Wachstumskurs 2026 trotz geopolitischer Risiken fort

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sixt SE St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sixt SE St.

mehr Analysen
07:10 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Sixt Buy UBS AG
13.08.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sixt SE St. 73,85 3,14% Sixt SE St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen