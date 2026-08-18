Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|Analystenstimme
|
18.08.2026 11:08:38
Sixt-Aktie: Kaufempfehlung von Berenberg treibt Kurs nach oben
Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Aktie des Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und ihre Bewertung von "Hold" auf "Buy". Auch wenn das neue Anlageurteil kontraintuitiv erscheine, da Sixt wegen geopolitischer Unsicherheiten und der Inflation von einer schwächeren Verbraucherstimmung betroffen sei, setzt die Expertin auf ein starkes Sommerreisegeschäft.
"Die Ausgaben für Reisen und Tourismus dürften weiterhin stärker wachsen als die Weltwirtschaft, da sich die Reiseausgaben in der Zeit nach der Pandemie vom Verbrauchervertrauen abgekoppelt haben", so die Expertin
Steilen rechnet zudem damit, dass Sixt mit Blick auf Risiken für die Restwerte der Flotte in Nordamerika einen fokussierten Ansatz verfolgen wird und erwartet obendrein durch den Dialog des Unternehmens mit den Investoren positive Kursimpulse.
Nach einem ersten Investoren-Update am 24. Juni werde Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres ein weiteres mit den Co-Vorstandschefs Alexander und Konstantin Sixt folgen, erklärte sie und erwartet, dass damit die Wahrnehmung von Sixt an den Finanzmärkten gestärkt werden dürfte.
/ck/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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