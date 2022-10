Sixt-Aktie legt zu: Sixt will 100.000 E-Autos bei Tesla-Rivale BYD bestellen

Eine erste Bestellung umfasst mehrere Tausend Fahrzeuge, wie Sixt am Dienstag mitteilte. Demnach sollen die ersten Fahrzeuge noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Zunächst werden sie in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien angeboten. Weitere 100.000 sollen in mehreren Schritten bis 2028 folgen.

BYD ist einer der größten Elektroautohersteller der Welt. Das Unternehmen steigt derzeit in den deutschen Markt ein und sieht das Geschäft auch als Möglichkeit, seine Fahrzeuge potenziellen Kunden vorzuführen. "Unser Ziel ist es, die Sixt-Kunden mit unseren neuesten Produkten und Innovationen bei Elektrofahrzeugen zu begeistern", sagte BYD-Manager Michael Shu. Zudem wollen Sixt und BYD weitere Kooperationsmöglichkeiten ausloten.

Die Sixt-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 3,92 Prozent auf 86,25 Euro.

/ruc/DP/men

PULLACH (dpa-AFX)