Sixt Leasing vor Verkauf an Joint Venture von Hyundai und Santander - Sixt-Aktie auf Höhenflug

Wie die Sixt Leasing SE mitteilte, will die Sixt SE ihre Beteiligung von 41,9 Prozent an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH verkaufen. Außerdem plane das Joint Venture aus Hyundai Capital und Santander Comsumer ein öffentliches Übernahmeangebot für die übrigen Aktien. Der vorgesehene Veräußerungspreis für den Sixt-Anteil liege bei 18,00 Euro je Aktie plus Dividende für 2019. Für 2018 wurde eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie gezahlt. Am Dienstag war das Papier bei 14,40 Euro aus dem Handel gegangen, womit die Gesellschaft mit knapp 300 Millionen Euro bewertet wurde.

Die Sixt SE teilte darüber hinaus mit, eine abschließende Entscheidung über den Verkauf der Beteiligung sei noch nicht getroffen worden.

So reagiert die Aktie

Die Möglichkeit eines Verkaufs des von der Sixt AG gehaltenen Anteils an Sixt Leasing hat am Mittwoch an der Börse für Euphorie gesorgt. Aktien der Sixt Leasing schossen letztlich 23,33 Prozent auf 17,76 Euro nach oben auf den höchsten Stand seit Juni 2018. Zwischenzeitlich war der XETRA-Handel mit den Papieren wegen der starken Kursausschläge ausgesetzt. Aktien von Sixt verteuerten sich um letztlich 6,55 Prozent auf 100 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Mai vergangenen Jahres.

Laut eigenen Angaben verhandelt die Sixt AG mit der Hyundai Capital Bank Europe über einen Verkauf ihres Anteils an Sixt Leasing. Im Gespräch sind demnach 18 Euro je Sixt-Leasing-Aktie zuzüglich der Dividende für 2019. Ein Händler zeigte sich von der Entwicklung überrascht, denn Sixt Leasing könne sich mit diesem Schritt zu stark von Hyundai abhängig machen und damit bislang vorteilhafte Bedingungen beim Einkauf preisgeben.

DJG/mgo/sha

FRANKFURT (Dow Jones)