Sixt schreibt wieder schwarze Zahlen und steigert Erlöse deutlich

Wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mitteilte, kletterten die Erlöse in den drei Monaten auf 580 Millionen von 330 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern erreichte voraussichtlich 80 Millionen bis 95 Millionen Euro nach einem Minus von 14 Millionen wegen der Corona-Einschränkungen im Vorjahresquartal.

"Eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal war schon vor Jahresbeginn abzusehen", so die Sixt SE. "Die vorläufigen Zahlen verfestigen diese Erwartung und zeigen ein starkes erstes Quartal 2022, das an die erfreuliche Entwicklung der vorangegangenen Quartale anknüpft." Maßgeblich hierfür sei insbesondere das anhaltend gute Marktpreisniveau.

Die bisher genannte Prognose für 2022 mit den dort genannten Unsicherheiten (insbesondere die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen) gelte unverändert fort. Sixt will die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März wie geplant am 12. Mai veröffentlichen.

FRANKFURT (Dow Jones)