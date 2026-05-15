Sixt SE St hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sixt SE St hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sixt SE St -0,270 EUR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 928,9 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sixt SE St 858,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at