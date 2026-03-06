Sixt SE Vz: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sixt SE Vz hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sixt SE Vz 0,840 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent auf 1,02 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,10 EUR beziffert, während im Vorjahr 5,21 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,28 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 4,00 Milliarden EUR im Vorjahr.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 6,22 EUR sowie einen Umsatz von 4,26 Milliarden EUR prognostiziert.

