Sixt SE Vz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sixt SE Vz ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sixt SE Vz die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sixt SE Vz -0,270 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sixt SE Vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 928,9 Millionen EUR im Vergleich zu 858,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at