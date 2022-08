Sixt sieht Vorsteuergewinn 2022 nun am oberen Ende der Prognosespanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autovermieter Sixt ist nach deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen im zweiten Quartal 2022 etwas zuversichtlicher für die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr geworden. Wie die Sixt SE mitteilte, kletterte der Konzernumsatz von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 48,8 Prozent auf 743,8 Millionen Euro.

Mit Erlösen von 1,32 Milliarden Euro war das erste Halbjahr nach Angaben des MDAX-Konzerns das umsatzstärkste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte. Sixt profitierte dabei vor allem vom anhaltend starken Auslandsgeschäft, insbesondere in Europa, aber auch in den USA.

Das EBIT stieg im zweiten Quartal um 66,6 Prozent auf 129,8 Millionen Euro. Unterm Strich verdiente Sixt mit 93,8 Millionen Euro 49,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Im Gesamtjahr 2022 rechnet Sixt nun mit einem Vorsteuergewinn am oberen Ende der zuletzt kommunizierten Spanne von 380 bis 480 Millionen Euro. Die Erwartung eines deutlich steigenden Konzernumsatzes bekräftigte Sixt. Die eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit durch die Produktionsknappheit der Autohersteller bleibt laut Sixt eine Herausforderung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2022 02:51 ET (06:51 GMT)