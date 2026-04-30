Sixty Six Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sixty Six Capital hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Sixty Six Capital ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at