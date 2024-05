Sixty Six Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sixty Six Capital veröffentlichte am 27.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

