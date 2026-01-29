Siyaram Silk Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siyaram Silk Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,71 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,24 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at