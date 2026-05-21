Siyaram Silk Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siyaram Silk Mills veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 21,55 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siyaram Silk Mills 15,88 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siyaram Silk Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Siyaram Silk Mills hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 50,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 43,45 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,80 Prozent auf 25,72 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 22,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at